’About The Duke’ al Terminus

Il lounge bar di Terminus Cafè stasera ospita About The Duke, il progetto in trio di alcuni tra i migliori musicisti italiani attivi sulla scena nazionale e internazionale: Gianluca Tagliazucchi al pianoforte, Giampaolo Casati alla tromba e Aldo Zunino al contrabbasso, con la partecipazione straordinaria di Lara Luppi alla voce (diverse sono già le collaborazioni con i tre musicisti, tra cui un cd inciso nel 2023 per l’etichetta Riverside). Il quartetto, nel locale di viale Paleocapa, affronterà un affascinante viaggio attraverso la vita e la musica di Duke Ellington, un genio musicale del secolo scorso, le cui opere hanno costantemente ispirato e influenzato generazioni di musicisti. In repertorio non solo i grandi classici del Duca, ma anche composizioni meno conosciute, provenienti dall’eclettico universo delle Suites e dei Concerti Sacri ellingtoniani. Per eventuali informazioni e per prenotare è è possibile telefonare al numero 0187 713210.