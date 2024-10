A tu per tu con il maestro

‘Note a margine’ è una sorta di racconto autobiografico, commissionato a Nicola Piovani dal Festival di Cannes nel 2003 (col titolo di ‘Leçon concert’), uno spettacolo in cui il maestro condivide con il pubblico esperienze, ricordi ed emozioni di oltre quaranta anni di carriera. Ed è uno degli eventi di inaugurazione, in programma la sera di giovedì 7 novembre del Teatro Civico, che lo ha organizzato insieme a Mutua Bvlg, fondata e sostenuta da Banca Bvlg.

"Il Teatro Civico della Spezia è sempre più un punto di riferimento artistico e culturale per la città e questa nuova collaborazione arriva in un momento di particolare rilievo per il teatro – afferma il sindaco Pierluigi Peracchini – , che a inizio novembre sarà restituito alla cittadinanza in una veste profondamente rinnovata, più funzionale e accogliente, grazie ai recenti lavori di restyling ormai in conclusione". Sulla scia di memorie e aneddoti, il maestro Piovani ripercorre alcuni grandi incontri che hanno segnato il suo percorso, da Federico Fellini, ricordato con affetto per le piccole manie e per la maestria di regista, ai fratelli Taviani fino a Vincenzo Cerami e Roberto Benigni, con episodi narrati con leggerezza e sincerità. Raccontare in musica aiuta a capire il senso del racconto di Piovani il quale ha sottolineato: "Non ricordo un solo momento della mia vita in cui non ci sia stata la musica". Esperienze di vita tra musica, cinema, teatro che Nicola Piovani racconta accompagnandole con le note del suo pianoforte, insieme al sassofono e al contrabbasso. "Una collaborazione importante – hanno dichiarato gli esponenti di Mutua Bvlg e Banca Bvlg, Filippo Viti, Ilio Adami e Giuseppe Menchelli – . Creare benessere per la comunità è uno dei nostri compiti e questo si evidenzia anche tramite le tante e prestigiose iniziative di Mutua Bvlg". È con il concerto ‘Note a margine’ di e con il compositore e musicista di fama internazionale Nicola Piovani, Premio Oscar nel 1999, che si avvia questa collaborazione, attraverso la co-organizzazione all’evento clou del programma di spettacoli in occasione dell’apertura del nuovo Teatro Civico. Con Piovani, dalle 21, anche Marina Cesari al sax, Marco Loddo al contrabbasso e Vittorino Naso alle percussioni. Ulteriori informazioni sono disponibili al botteghino del Teatro Civico, al numero 0187 727521 o all’email [email protected].

Marco Magi