Brugnato (La Spezia), 8 novembre 2021 – Scalza sulla carreggiata dell'autostrada, gli agenti della polizia stradale aiutano un'anziana austriaca disorientata.

Succede nel weekend appena trascorso. In piena notte una pattuglia della sottosezione polstrada di Brugnato riceve una segnalazione da parte di una dipendente dell’autogrill di Brugnato est, per un automobilista straniero che riferiva di non aver più trovato la moglie, un’anziana donna austriaca che aveva lasciato dormire in macchina sul sedile passeggero nel lasso di tempo di una pausa caffè nella stessa area di servizio.

Gli operatori giungono immediatamente sul posto e, dopo aver acquisito ulteriori informazioni dall’uomo, perlustrano la zona, inizialmente senza risultati. È notte fonda, le telecamere presenti non forniscono grandi spunti, il dialogo con il marito della donna non aiutano perché lui parla esclusivamente il tedesco, in più la presenza in macchina di un paio di scarpe e di una borsa da donna priva di documenti, fanno pensare al peggio.

Passa un po’ di tempo ma gli operatori, sebbene comincino a nutrire dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese dall’uomo, non si arrendono. Continuano a perlustrare la zona adiacente all’area di servizio, e dopo poco rintracciano una donna che camminava scalza sulla carreggiata autostradale. Gli agenti provvedono subito a metterla in sicurezza. Non è ferita ma appare un po’ disorientata. Tranquillizzato il marito, vengono allertati anche i soccorsi sanitari che, giunti sul posto verificano le condizioni di salute della donna, che non destano preoccupazione. I due anziani coniugi, in Italia per una breve vacanza, possono così proseguire il viaggio.

