"A misura di tutti". L’impegno per i disabili

E’ tra i più giovani candidati tra tutte le liste della prossima tornata elettorale. Thomas Landini, 37 anni, sarzanese dipendente comunale a Lerici, scrittore di fantasy con due libri all’attivo. Svolge il compito di coordinatore di Avanti Insieme e Alleanza civica Liguria. Un anno fa era in una lista a sostegno di Renzo Guccinelli alle amministrative a Sarzana ma per pochi voti non è entrato in consiglio comunale.

Perchè questo nuovo impegno?

"Lavoro nel pubblico e mio accorgo quotidianamente che le cose non vanno e le persone hanno sempre più bisogno di supporto e di una guida che purtroppo non esiste".

Lei è particolarmente attento al tema della disabilità. Cosa si può fare?

"La Liguria non è a misura di tutti e questo è un tema che deve essere affrontato con serietà e impegno. Ma le difficoltà che incontrano i disabili sono quelle che vivono tanti cittadini e anziani magari non per le barriere architettoniche ma in altri campi. Magari non trovando aiuti e punti di riferimento, travolti dalla burocrazia e da strategie che non li agevolano neppure per ottenere una semplice visita medica".

Quali settori ha sentito maggiormente in difficoltà?

"La sanità è sicuramente un grosso problema e non parlo soltanto da testimone disabile. Non ci sono strumenti per favorire i giovani, il loro ingresso al mondo del lavoro e neppure il sistema scolastico brilla soprattutto nelle infrastrutture".

Perchè Orlando?

"Primo perchè è una persona seria. Poi perchè ha tante idee chiare e la capacità di sapere ascoltare gli altri e coinvolgerli".

m.m.