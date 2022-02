Scoperto dal padrone di casa in camera da letto, ladro scappa e i carabinieri lo arrestano

La Spezia, 28 febbraio 2022 – Entra in una casa per rubare, ma viene scoperto dal proprietario che lancia l'allarme, il ladro scappa ma viene bloccato da due carabinieri che erano proprio lì nei pressi. Sabato pomeriggio davvero movimentato a Mazzetta, dove i militari di quella stazione hanno arrestato un 44enne spezzino, già noto alle forze dell’ordine per reati specifici, sorpreso a rubare all’interno di un appartamento di via Veneto.

L’uomo, approfittando di una finestra lasciata aperta al piano rialzato, si era introdotto in camera da letto e stava rovistando fra i cassetti alla ricerca di refurtiva. Il proprietario di casa, sentito il rumore, lo ha sorpreso ed ha iniziato ad urlare chiedendo aiuto, mettendolo in fuga. Le urla hanno attirato l’attenzione di due carabinieri che si trovavano nella vicina stazione di via Foscolo, che hanno visto il fuggitivo correre tra le vie del quartiere e, senza un attimo di esitazione, si sono lanciati al suo inseguimento, raggiungendolo e bloccandolo a breve distanza.

L’uomo, che non aveva neppure fatto in tempo ad impossessarsi di nulla, è stato quindi arrestato e sottoposto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza, avvenuta stamane al Tribunale della Spezia, nella quale il giudice ha convalidato l’arresto e disposto i domiciliari fino all’udienza, fissata per il mese di aprile.

Marco Magi