Studenteschi, argento per il team "Da Vinci"

Storico risultato per la squadra Cadetti di basket 3x3 della scuola "Leonardo Da Vinci", che conquista una meritatissima medaglia d’argento alle fasi nazionali dei campionati Studenteschi disputati a Teramo. I giovani studenti atleti della squadra maremmana, il capitano Francesco Caciagli, Matteo Ense (eletto miglior giocatore del torneo), Anselme Faragli e Samuel Pegoraro, hanno portato a compimento un’impresa mitica, portando a casa un risultato eccellente a seguito di una serie di incontri giocati magistralmente come dei veri professionisti. Il primo giorno i ragazzi hanno sfidato le squadre rappresentative del Lazio, Lombardia, Basilicata e Liguria, classificandosi secondi, con tre su quattro partite vinte. "I ragazzi – ha detto l’insegnante Liliana Crasmaru – hanno dimostrato un altissimo spirito di squadra, senza mai rimproverarsi per eventuali errori, anzi incoraggiandosi a vicenda per raggiungere i piccoli obiettivi di ogni giorno di gara. Ognuno di loro ha messo tutto se stesso per il bene della squadra senza il desiderio di primeggiare sugli altri".