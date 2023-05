Silva ancora un anno alla guida del Follonica

Sergio Silva sarà l’allenatore del Follonica anche nella prossima stagione. Si conclude positivamente dunque la lunga telenovela per la società biancazzurra che sembrava non concludersi mai. Le "sinistre" voci che avrebbero voluto un ritorno di Massimo Mariotti sulla panchina del Capannino, dunque sono state spazzate via dalla decisione della società di allungare il contratto al tecnico portoghese che ha dimostrato di essere un valore aggiunto. Silva ha firmato il prolungamento del contratto per guidare la squadra di A1 ancora per un anno. "La società – si legge nella nota del sodalizio di via Sanzio – esprime la sua soddisfazione nel poter continuare il rapporto di collaborazione con un grande professionista come Silva iniziato due anni fa". "Sono lusingato – ha detto il tecnico portoghese – e felice di poter guidare anche nella prossima stagione il team biancoazzurro".

Intanto oggi al Al Casa Mora fine settimana con la Final Four di serie B, girone centro-sud, che qualifica la prima classificata in serie A2. In contemporanea si gioca a Mirandola il gruppo centro-nord, sempre con quattro squadre. Molto intenso il programma delle partite nell’impianto castiglionese, con un girone all’italiana.

Si inizia oggi con la prima sfida alle 18 fra Primavera Prato e i Pumas Ancora Viareggio, e a seguire alle 20.45 la Blue Factor di Enrico Mariotti incrocia il Roller Matera. Domani quattro partite. Alle 11 Pumas Ancora Viareggio contro Roller Matera, alle 13 Primavera Prato-Castiglione, alle 16 Roller Matera-Primavera Prato e alle 18 la chiusura con Castiglione-Pumas Ancora Viareggio. Per la promozione in serie A2 è di fatto già qualificata la Primavera Prato, visto che tutte e tre le altre formazioni hanno una squadra nella serie cadetta. Si giocherà dunque soltanto per mettere in bacheca la coppa del campionato di serie B.