Serie D, tegola per il Follonica Gavorrano: Fremura sarà fuori un mese

Follonica, 8 ottobre 2021 - Brutta tegola in casa Follonica Gavorrano. Mister Bonura, dopo aver perso per quasi tutta la stagione Barlettani, dovrà fare a meno per un mese dell’altro under titolare Fremura. Il terzino sinistro infatti ha riportato la frattura dello scafoide in allenamento, e sarà quindi fuori uso per diverse settimane. In pratica i minerari si trovano adesso senza i due under titolari che, secondo le aspettative dell’estate, sarebbero dovuti essere i due perni della difesa. Due terzini, entrambi fuori uso, ed entrambi fuoriquota, che hanno quindi costretto Bonura a rivedere le proprie strategie. Se Barlettani è stato oramai rimpiazzato da Ampollini e Grifoni, per Fremura si fa largo l’ipotesi di Coccia. Quest’ultimo già domenica con la Sangiovannese è stato uno dei migliori. Sempre in tema di giovani, c’è stato il primo incontro de del campionato Juniores Nazionali che ha visto la formazione di Cacitti ricevere in casa la Pro Livorno Sorgenti. Partita è terminata 0-0, senza particolari picchi ma è stato comunque un buon test per il gruppo.