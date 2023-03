Sanetti e Bellucci dominatori

Bruno Sanetti e Emiliano Bellucci vincono la seconda tappa del "Trittico di Maremma". La gara di ciclismo amatoriale Uisp ha visto un parterre di primissimo valore tra i 125 cicloamatori che si sono dati battaglia nel classico giro delle "Strette". Nella prima partenza, la voce da padrone l’ha fatta Bruno Sanetti, già vincitore del Trittico nelle edizioni 2016 e 2017, autore in quelle edizioni di vincere sei prove su sei. Secondo Leonardo Rosi e terzo Stefano Degl’Innocenti. Nella seconda partenza, per la prima volta in Maremma, si è imposto l’atleta di Città di Castello, Emiliano Bellucci, subito in fuga con altri sette corridori che poi regolava in volata. Secondo Vincenzo Rigirozzo e terzo Gianni Bonamici. In testa alla classifica a punti di questa classica è Simone Lacchini e Vincenzo Rigirozzo con 20 punti.