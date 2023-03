Riccardo Nicotra e Cristian Ballestri i vincitori della prima tappa del Trittico di Maremma

Riccardo Nicotra nella prima partenza e Cristian Ballestri nella seconda partenza: sono loro i vincitori della prima tappa del Trittico di Maremma. La gara, organizzata dal Team Marathon Bike, è partita da Ribolla. Al termine delle tre prove verrà assegnato il "Buttero d’argento", al ciclista che otterrà più punti nelle dicei categorie previste. Manifestazione che oramai è diventata il fiore all’occhiello del Marathon Bike della Uisp e Avis, ed è patrocinata dalla Provincia di Grosseto. La prima tappa ha visto due partenze, dato l’elevato numero di partecipanti, che sono partiti dal Bar "Sorriso" di Ribolla, per un percorso che prevedeva quattro giri del collaudatissimo percorso di diciotto chilometri con il finale a un chilometro da Montemassi per un totale di 70 chilometri. Nella prima partenza c’è stata la vittoria di Riccardo Nicotra della Team Bike Emotion; sul podio anche Rodolfo Liccione dell’Asd Cicli Falaschi (secondo) e Michele Lazzeroni del Team Ciclowatt (terzo). Nella seconda partenza, vittoria per Cristian Ballestri (Argon 18 Hicari Team Max) davanti a Carlo Socciarelli (Team Bike Emotion) e Vincenzo Rigirozzo (Ontaino Gs).