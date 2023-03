Maglianese, attenzione C’è la Castiglionese

La Marsiliana affronta l’Atletico Grosseto tendendo un orecchio al campo di Magliano. Oggi, infatti, per il campionato di Terza categoria, andrà in scena il big match tra la Maglianese di mister Alessio Darini e la Castiglionese di Fabio Linicchi, seconda e terza con 44 e 43 punti, per la ventiduesima giornata del campionato. Una sfida che vale il secondo posto, visto come la prima della classe, la Marsiliana, non sembra voler rallentare la propria corsa. I giallorossi di Bagnoli saranno sul campo di un Atletico Grosseto già appagato dalla vittoria della Coppa Provinciale. Marsiliana che quindi parte oggi coi favori del pronostico, tendendo un orecchio al campo di Magliano da cui potrebbero arrivare notizie positive. Chi vince però potrebbe continuare a mettere pressione alla capolista, rimanendone in scia.

In ottica playoff, il Paganico, battuto nel recupero proprio dalla Marsiliana, chiede strada ad un Orbetello Scalo che ha due punti in meno dei bianconeri. Sfida difficile da decifrare perché i lagunari, seppur reduci dal deludente pari col Semproniano, sono sempre una formazione organizzata e con qualità importanti. Il Paganico invece è una buona squadra, ma ha nelle gambe i novanta minuti del recupero di mercoledì. Il Semproniano di Pieri, dopo il primo punto dell’anno, oggi sarà a Capalbio per togliersi magari qualche altra soddisfazione. Bella sfida a Roccatederighi tra Alta Maremma e Pitigliano, con due formazioni che vogliono migliorare la propria posizione in zona playoff. Il team di casa, allenato da mister Nello Franchi, proverà a farsi valere nel fortino casalingo, mentre i pitiglianesi di Ercole, dopo un po’ troppi alti e bassi, sperano di rientrare in carreggiata in vista dello sprint finale.

Il programma: Alta Maremma-Aurora Pitigliano, Atletico Grosseto-Marsiliana, Batignano-Scansano, Capalbio-Semproniano, Civitella-Braccagni, Maglianese-Castiglionese, Orbetello Scalo-Paganico. Riposa Sticciano.