L’Invicta vince bene Zona Mazzoni ko

Successo rotondo e meritato per la formazione maschile dell’Invicta impegnata nel campionato di serie D.

La formazione grossetana, costituita da tantissimi giovani anche under 18, allenata da coach Fabrizio Rolando, col supporto dell’esperto Auro Corazzesi, ha battuto 3-0 in casa, al PalaMaroncelli di Marina di Grosseto, il team Zona Mazzoni, formazione di Pistoia con molta più esperienza nella rosa.

Una buona prestazione della squadra di Rolando che rimette in corsa l’Invicta nei playoff di serie D dopo un avvio di seconda fase un po’ troppo altalenante. Attualmente al terzo posto in classifica, sabato prossimo dovrà affrontare Borgo Rosso, la vincitrice del girone fiorentino.

Quella contro Zona Mazzoni è stata una vittoria convincente, e ne parlano anche i numeri, visto il 3-0 (25-12, 25-18, 25-22). Il primo set non ha praticamente avuto storia, con i pistoiesi lasciati a quota 12 punti, incapaci di lottare contro le offensive grossetane. Gli ospiti sono risaliti un po’ nel secondo e nel terzo set, ma soprattutto per un calo dei grossetani, con i giovani dell’Invicta che hanno avuto qualche passaggio a vuoto.

Tutto molto facile contro i pistoiesi, scesi a Marina di Grosseto, che hanno trovato un’Invicta convinta e sicura dei propri mezzi. Come sempre i ragazzi di Rolando hanno avuto qualche passaggio a vuoto, anche a causa dei limiti di esperienza, visto come la squadra è composta anche da ragazzi di diciassette anni che si stanno affacciando per la prima volta ad un campionato di categoria. Questi punti servono ai maremmani per rimettersi in carreggiata dopo le prime due sfide dove era arrivata una sconfitta ed una vittoria al quinto set. Con questo successo comunque Rolando ed il suo team salgono al terzo posto in classifica assieme alla Polisportiva Savinese. La classifica: Migliarino Volley 9, Cascine Volley Empoli 6, Invictavolleyball 5, Polisportiva Savinese 5, Pallavolo Certaldo 4, Zona Mazzoni 4, Volley Arezzo 3, Borgo Rosso Volley 0.