Grosseto al settimo posto: playoff a rischio prima del derby con il Siena

CALCIO

Il Grosseto, quando manca una giornata al termine della regular season, si trova al settimo posto della classifica: un piazzamento impensabile e incredibile a inizio della stagione. Anche nell’ultima trasferta, quella in casa del Ghiviborgo, i biancorossi di mister Consonni, pur seminando parecchio, non hanno raccolto nulla. Una sconfitta, purtroppo, che avrà anche delle conseguenze in vista del derby di domenica quando allo Zecchini si presenterà il Siena nella gara di chiusura del girone di ritorno: mister Consonni, infatti, oltre all’attaccante Marzierli, espulso, dovrà fare a meno anche del centrocampista Sabelli e del difensore Macchi, entrambi diffidati, che sono stati ammoniti. Ma, ormai, con questi chiari di luna, c’è poco differenza nella scelta dei giocatori. C’è di più. II raggiungimento dell’obiettivo dei playoff, ora, alla luce della nuova classifica, non dipende più soltanto dal Grosseto perchè anche una vittoria nel derby con la squadra senese potrebbe non essere sufficiente per centrare I playoff. Ecco la classifica: Livorno 72, Fulgens Foligno 57, Seravezza Pozzi 56, Ghiviborgo 54, Orvietana 52, Siena 51, Grosseto 49. Davvero una situazione paradossale per il Grifone protagonista di una stagione fallimentare: c’è poco da aggiungere. . Paolo Pighini