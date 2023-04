L’Invicta all’assalto del Sir Safety

L’Invictavolleyball va a caccia di un’altra vittoria. Dopo la pausa pasquale, la serie B maschile di volley torna in campo. E il team allenato da Fabrizio Rolando oggi alle 17 al Palasir di Assisi la formazione di Fabrizio Rolando sfida il Sir Safety ultima formazione in classifica con 3 punti. Grossetani che non dovrebbero avere problemi a battere gli umbri, fanalino di coda del torneo e già retrocessi. Dopo quattro vittorie di fila la formazione grossetana va a caccia della quinta vittoria consecutiva per chiudere in bellezza questo torneo un po’ travagliato. Gli umbri sono una formazione giovanile che si sta facendo le ossa in questo campionato di serie B ed ha chiuso il torneo da ultimo in classifica, ma mettendo insieme un bel po’ di esperienza. Ma sicuramente per l’Invictavolleyball sarà fondamentale avere il giusto approccio alla gara, evitando magari una brutta figura come quella rimediata alcune settimane fa contro Moma Anderlini Modena. Più che l’aspetto fisico e tecnico sarà quindi la questione mentale a fare la differenza, nel bene e nel male, per la formazione di coach Fabrizio Rolando che potenzialmente da qui a fine anno potrebbe anche arrivare al quarto posto, risultati delle avversarie permettendo. Il programma della giornata: Modena Volley-Gruppo Lupi Pontedera, Sir Safety-Invictavolleyball, Imballplast Arno-Volley Club Orte, Ecosantagata Civita Castellana-Kabel Volley Prato, Tomei Livorno-Italchimici Foligno, Edotto Rossi Ascensori-Lupi Santa Croce, Villa D’Oro-Moma Anderlini Modena. La classifica: Ecosantagata Civita Castellana 56, Imballplast Arno 55, Lupi Santa Croce 50, Gruppo Lupi Pontedera 42, Edotto Rossi Ascensori 41, Kabel Volley Prato 39, Villa d’Oro 39, Invictavolleyball 38, Volley Club Orte 35, Italchimici Foligno 21, Tomei Livorno 19, Modena Volley 15, Moma Anderlini Modena 9, Sir Safety 3.