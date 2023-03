La "Peri" va a Riotorto Un match molto ostico

Ventesima giornata di campionato per la serie C femminile di volley con la Pallavolo Grosseto Giorgio Peri che oggi alle 21 sarà sul campo di Riotorto nel tentativo di andare a vincere uno scontro alla portata. Le ragazze grossetane, allenate dal tecnico Stefano Spina, dopo aver perso per la prima volta in casa nel turno precedente, oggi dovranno risalire la china e giocare con maggiore concentrazione. Union volley Brulotto è una squadra ostica, che ha cinque punti in più delle grossetane, ma che può essere alla portata, visto come all’andata la squadra di Spina si impose 3-1. Tra le fila delle livornesi poi figurano alcune maremmane, e la voglia di rivalsa rispetto all’andata sarà senza dubbio alta. Il programma: Union Volley Brulotto Riotorto-Pallavolo Grosseto, Baia del Marinaio Volley Cecina-Mav Autotrasporti Nottolini, Immunoped Pediatrica Dream Volley Pisa-Pallavolo Cascina, Tre Emme Vp Volley-Volley Peccioli, Pediatuss Casciavola-Oasi Volley Viareggio, Ecoresort Paradu Donoratico Volley-Folgore San Miniato.

Questo fine settimana a livello giovanile, al via le Coppe Territoriali: Coppa San Ranieri Under 15, Coppa Santa Giulia Under 17 e Coppa Basso Tirreno Under 19. Esordio per la nostra la Under 15 guidata da Ilaria Fallani che giocherà oggi in casa alle 14.30 contro l’Elba Volley Bianca. L’Under 17 giocherà in trasferta domani alle 16 contro il Volley Massa Marittima mentre l’Under 19 dovrà aspettare mercoledì prossimo per l’esordio in trasferta contro il Volley Peccioli alle 21.