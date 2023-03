Invictasauro, fai attenzione Atletico: match proibitivo

Ventiquattresima giornata nel girone C di Promozione con uno scontro delicatissimo per l’Invictasauro, ed un match proibitivo per l’Atletico Maremma.

La sfida più difficile, almeno sulla carta, delle tre maremmane è senza dubbio quella che vede oggi l’Atletico Maremma sul campo della seconda in classifica, la Geotermica. Padroni di casa che, senza lo Sporting Cecina, avrebbero vinto il campionato, a dimostrazione della forza dei rossoblù e ora prossimi alla conquista della seconda piazza del torneo. Per il team di Fabio Lorenzini uno scoglio difficile da superare nel proprio percorso verso la salvezza.

Sfida delicatissima per l’Invictasauro in casa contro l’Atletico Piombino. Grossetani in zona playout, e avversari con un solo punto in più, ma che ad oggi vuol dire salvezza diretta. Chi vince tira quindi un bel sospiro di sollievo.

Turno casalingo anche per il Sant’Andrea che oggi ospita l’Atletico Etruria: biancocelesti con 8 punti di vantaggio sugli ospiti. Un successo, per il team di Cinelli, vorrebbe dire un’altra settimana passata al sole. Perdere rischierebbe invece di complicare molto le cose. Il programma: Geotermica-Atletico Maremma, Invictasauro-Atletico Piombino, Sant’Andrea-Atletico Etruria.