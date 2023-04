In serie C femminile affermazione della Gea che supera Firenze con un netto 69 a 49

Convincente affermazione della Gea Basketball Grosseto di serie C femminile che travolge la Pallacanestro Femminile Firenze (69-49 il finale) nel recupero della terza giornata di ritorno della poule salvezza. Le ragazze di Luca Faragli hanno affrontato questo incontro con il giusto piglio, aumentando il vantaggio di quarto in quarto, consentendo al tecnico di valutare la condizione di tutte le atlete a sua disposizione. Le ragazze della Gea non hanno chiuso con altissime percentuali al tiro (2163 da due, 525 da tre, 1221 dalla lunetta), ma non hanno mai avuto problemi grazie a un indiscutibile dominio sotto i tabelloni (32 rimbalzi difensivi, 28 rimbalzi offensivi). La protagonista assoluta in casa biancorossa è stata Sofia Tanganelli con 17 punti (713 da due), 8 rimbalzi e 6 palle recuperate. Quattordici i punti di Chiara De Michele (714 da due), con 11 rimbalzi e tre palle recuperate.

Applausi a scena aperta ha ricevuto anche Erika Lambardi (nella foto), con 8 punti (25 da due, 45 nei liberi) con sette rimbalzi.