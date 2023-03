Il Sassuolo cala il poker, così finisce l’avventura del Grosseto nella prestigiosa vetrina

Si è spento contro i campioni in carica il sogno del Grosseto alla Viareggio Cup. I Torelli del Grifone hanno ceduto contro il Sassuolo 4-0 agli ottavi di finale del torneo. Sul campo sintetico del Campo sportivo "Marco Polo Sports Center" di Viareggio, la squadra campione in carica ha passato il turno a spese della formazione allenata da Alberto Corti. Il Sassuolo sblocca subito la gara: all’8’, Mata batte l’angolo dalla sinistra e pesca Loporcaro al centro dell’area che con un colpo di tacco beffa Cirillo portando avanti i suoi. I neroverdi macinano gioco e al 20’ trovano il raddoppio: fa tutto Lolli, che recupera palla, s’invola verso la porta di Cirillo e non sbaglia. Il Sassuolo approccia bene anche la ripresa e al 50’ trova la rete del 3-0: Baldari riceve al limite dell’area e lascia partire un destro che si infila sotto la traversa. Al 64’, il Sassuolo chiude definitivamente i conti: Caragea mette al centro dell’area dove arriva Ajayi che colpisce di prima intenzione, Cirillo risponde presente ma sulla ribattuta il più veloce di tutti è Lolli che deposita in rete la doppietta personale.

SASSUOLO: Theiner, Cinquegrano, Piantedosi (46’ Ackah), Corradini (56’ Di Bitonto), Foresta (56’ Knezovic), Lolli (67’ Okojie), Ajayi (67’ Casini), Baldari (56’ Caragea), Henriksen, Mata (67’ Rigo), Loporcaro.All. Pedone.

GROSSETO: Cirillo, Battistoni (59 Camarri), Arrigucci (46’ Paccagnini), Cipollini, De Dominicis (46’ Affabile), Fralassi (59’ Arzilli), Generali, Moscatelli (56’ Veglianti), Passalacqua, Presicci (46’ Capoduri), Veronesi (56’ Zarone). All. Corti.

Reti: 8’ Loporcaro, 20’ e 64’ Lolli, 50’ Baldari.