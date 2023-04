Grosseto, ecco il derby contro la capolista

"Un derby già di per sé è una partita particolare, ma quello con l’Arezzo sarà ancora più strano: campo neutro, porte chiuse e senza tifosi". L’allenatore Roberto Cretaz, che oggi sarà in tribuna a seguire il match perché squalificato, è contento del lavoro svolto dai suoi ragazzi in questi quindici giorni di pausa ed è fiducioso.

"Inutile fare previsioni – dice –, spero di restare in partita fino alla fine. In ogni momento della gara può succedere di tutto. Non bisogna andare dietro agli eventi, ma gestire tutte le situazioni che capitano. Ai ragazzi ho chiesto di fare quello che facciamo in settimana. Affrontiamo la capolista, la squadra più organizzata e più forte del girone, ma si parte sempre dallo 0-0". Una sfida aperta, quindi, quella che il Grosseto (inizio alle 15 in campo neutro nello stadio comunale "Lotti" di Poggibonsi) affronterà ospitando l’Arezzo di mister Indiani. "Per quanto riguarda il modulo e lo schieramento – conclude mister Cretaz – deciderò soltanto all’ultimo minuto, perché abbiamo una rosa importante e tutti sono titolari".

Assenti però lo squalificato Ciolli e gli infortunati Bruno, Messini e Rotondo: Diambo è a disposizione anche se si è allenato poco. Probabile schieramento: Nannetti; Carannante, Bruni, Ferrante; Crivellaro, Cretella, Pasciuti, Moscatelli; Giustarini; Gomes e Aleksic . Dirige la gara l’arbitro Rafaele Gallo della sezione di Castellammare di Stabia; assistenti Cozzuto di Formia e Gennuso di Caltanisetta.