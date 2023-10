Grifone, nuovo giocatore. Picchi diventa biancorosso

Il nipote di Armando Picchi vestirà la maglia del Grosseto. Un nuovo giocatore alla corte di Vitaliano Bonuccelli. Ieri si è allenato col Grosseto Alberto Picchi, nuovo innesto dei biancorossi. La società unionista ha perfezionato l’intesa con il centrocampista classe 1997 che vestirà quindi la maglia biancorossa. Picchi vanta una discreta esperienza in serie B e serie C con numerose formazioni toscane. Mediano dotato di ottima tecnica e con una buona visione di gioco, Picchi ha svolto l’intera trafila nel settore giovanile dell’Empoli, partendo dagli Esordienti: un’esperienza coronata da alcune panchine in serie A con la squadra di mister Martusciello nel campionato 2016-2017. Poi si è affacciato anche nei palcoscenici di prestigio della serie B, totalizzando 6 presenze tra dicembre 2016 e gennaio 2018 prima con la Spal e poi con lo stesso Empoli. Dopo di che si è ritagliato un ruolo in pianta stabile in serie C, categoria dove ha giocato in piazze storiche come Pistoiese, Arezzo, Lucchese e Siena per uno score di 105 presenze e 4 reti da gennaio 2018 a giugno 2023.

"Picchi – dice la dirigenza biancorossa – scende di categoria per la prima volta in carriera, sposando con entusiasmo il progetto della società. Picchi già ieri era a disposizione dell’allenatore biancorosso e potrebbe essere convocato per la trasferta a Gavorrano".