Grifone, il giudice sportivo non prende decisioni

Com’era prevedibile il risultato del match fra Sangiovannese e Grosseto rimane incerto.

Il giudice sportivo, infatti, preso atto del preannunciato ricorso da parte della società Us Grosseto si è riservato ogni decisioni di merito. Per quanto riguarda i provvedimenti disciplinari a carico dei singoli l’allenatore Cretaz, espulso dalla panchina, è stato ammonito mentre nessun provvedimento è stato preso a carico del team manager Faenzi e del preparatore atletico Stagnaro i quali hanno ricevuto il cartellino rosso da parte dell’arbitro cagliaritano il quale, consentendo lo svolgimento della gara nonostante le "comiche" relative agli "scavi" sulla linea di porta, ha sollevato le proteste in casa biancorossa.

Il difensore Bruno è entrato in diffida mentre una giornata di squalifica è stata inflitta a Vanni, attaccante della Sangiovannese. Ieri pomeriggio i biancorossi, nonostante la sosta del campionato dovuta allo svolgimento della Viareggio Cup, non si sono fermati ed hanno svolto una seduta di allenamento al "Palazzoli" per preparare al meglio queste ultime sei gare (in casa Arezzo, Tau, Pianese, in trasferta Flaminia Terranuova Traiana e Ghiviborgo). Intanto c’è da registrare un gradito riorno in casa biancorossa. La società del presidente Antonio Fiorini, infatti, ha affidato l’incarico di responsabile tecnico del Settore giovanile a Gianni Di Meglio, storico capitano unionista.