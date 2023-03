Grifone, i tifosi si scaldano Servono almeno due bus

Il tecnico dei biancorossi Roberto Cretaz sta cercando di trovare una soluzione alternativa per lo schieramento da presentare in casa dell’Orvietana, domenica, dopo la squalifica per un turno del centrocampista Pasciuti. Con molta probabilità, dopo il positivo esperimento di domenica scorsa contro il Livorno, il tecnico potrebbe confermare la difesa a tre, ma con il rientro di Giustarini accanto a Gomes ed Aleksic qualche dubbio potrebbe sorgere per il centrocampo dove però appaiono scontate le conferme di Cretella e Diambo. Una gara vitale per i biancorossi così come appare fondamentale per i locali biancorossi di mister Fiorucci attualmente fanalino di coda del girone. Rimangono da disputare nove giornate ed il Grosseto le deve affrontare come se fossero tutte finali con l’obiettivo di raggiungere la salvezza diretta evitando i playout. Il clima in città, tra gli sportivi ed i tifosi, è abbastanza "surriscaldato" e il Club Anno Zero, in una nota, ha espresso la totale solidarietà al patron Giovanni Lamioni e a tutto lo staff biancorosso. Per la trasferta di Orvieto, organizzato dal Club Portavecchia e messo a disposizione gratuitamente dalla società biancorossa, è già stato completato un pullman ed è in fase di ultimazione anche il secondo. I biglietti, al costo di 11 euro, sono acquistabili allo stadio Zecchini oggi dalle 15 alle 19.30 e domani dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 19.30. I biglietti possono essere acquistati anche domenica alla biglietteria dello stadio "Luigi Muzi" al costo di 12 euro.