Gea, turno non facile. Ricordi l’andata?

Risultati altalenanti e problemi di formazione per la Gea. Il campionato di serie D di basket è arrivato alla quinta giornata di ritorno, con la Gea impegnata oggi alle 18 in via Austria con il Donoratico. I livornesi occupano un posto nella parte medio-bassa della classifica con 16 punti, ma hanno superato all’andata i ragazzi di Marco Santolamazza per 90-79. Per questo il match è di quelli da prendere con le dovute cautele. La brutta prestazione di Viareggio ha portato a una sconfitta che ha consentito a Chiesina e Valdicornia di agganciare in terza posizione Furi e compagni.

Problemi di risultati, ma anche di formazione per coach Santolamazza, alle prese con l’infortunio di Mirko Mari che lo terrà fuori due mesi. Assenti Giovanni Piccoli e Edoardo Delfino Marsili, rientra in campo il pivot Alessandro Biagini, che sta crescendo di condizione e che può essere utile sotto i tabelloni, rinforzati anche dal ritorno di Mattia Ricciarelli. I convocati: Bambini, Morgia, Furi, Simonelli, Ricciarelli, Scurti, Mazzei, Romboli, Baccheschi, Biagini.