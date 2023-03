Edilfox cade a Valdagno Primo tempo da incubo

Brutta sconfitta dell’Edilfox Grosseto, superato dal Valdagno (8-4). I ragazzi di Michele Achilli hanno compromesso la gara nei primi dieci minuti del primo tempo, durante i quali hanno subìto tre reti. Il Valdagno passa in vantaggio alla prima azione. La difesa grossetana lascia due metri di spazio all’argentino Giuliani che batte Menichetti con un tiro da lontano. Al 9’ il Valdagno raddoppia: Davide Piroli si libera di Franchi e con un alza e schiaccia supera Menichetti. Un episodio sfortunato condanna, al 10’, alla terza rete: il tiro di Garcia va a sbattere su Franchi e finisce in rete in maniera rocambolesca. Nulla può però il portiere grossetano sul diagonale di Rubio al 14’ che porta a quattro le reti valdagnesi. L’Edilfox prova a reagire, ma è Piroli a trovare al 18’ l’angolino giusto per firmare il 5-0. A 5’15 l’arbitro Rago concede un rigore al Circolo Pattinatori che l’ex Tonchi De Oro piazza alle spalle di Sgaria. Il Valdagno dopo appena quattordici secondi, con un gran tiro di Giuliani, allunga sul 6-1. Nella ripresa l’Edilfox si getta in avanti con una pressione totale per provare a riaprire il match. Sgaria si salva sulle belle conclusioni di Saavedra, Paghi e Mount, ma è il Valdagno ad aprire le marcature del secondo tempo con il terzo gol personale di Davide Piroli, con un altro spettacolare alza e schiaccia. Il Cp accorcia con un gran gol di Tonchi De Oro che fa fuori. Al 16’ il Grosseto trova la terza rete, con Saavedra. La gara è viva: Piroli piega ancora il guantone di Menichetti, mentre Saavedra firma l’8-4 finale.