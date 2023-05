Edilfox all’ultima chance A Trissino non si può fallire

Il Circolo Pattinatori Edilfox cerca oggi a Trissino (inizio alle 20.45) di riportare la semifinale scudetto sabato sera a Follonica. I ragazzi di Michele Achilli sono con le spalle al muro dopo aver perso le prime due sfide e giocheranno alla morte per vendicare innanzitutto la pesante (solo dal punto di vista numerico) di domenica scorsa per 10-3, dopo essere addirittura passati in vantaggio. "Abbiamo disputato un gran primo tempo – dice l’allenatore grossetano Michele Achilli – nel quale meritavamo molto di più e per assurdo ci siamo trovati in svantaggio 2-1, dopo aver sbagliato tanti gol e non aver sfruttato tante situazioni che si erano messe a pro nostro. Lo sport è questo: nel secondo tempo siamo entrati male in pista con un black out tremendo, subendo tre-quattro gol in pochi minuti". In gara2 insomma si è assistito a una gara dai due volti. "Il Trissino – prosegue Achilli - ha patito l’espulsione di Cocco, reagendo al 110 per cento e noi abbiamo calato un po’: i campioni d’Italia, che possono contare su atleti straordinari, ci sono saltati addosso. Purtroppo abbiamo lasciato la testa alla terza partita mentre stavamo giocando e il risultato finale è la prova di quello che è successo". Il tecnico biancorosso guarda subito avanti, certo delle possibilità di riscatto dei suoi. Il Trissino non potrà contare su Giulio Cocco, squalificato a causa del cartellino rosso rimediato al 5’ di gara2 dopo una steccata nelle gambe a Gaston De Oro.