Coppa provinciale, si entra nel vivo: Cassai Gomme e Vets appaiate in vetta

Proseguono i gironi di Coppa a Grosseto, con le classifiche dei vari gruppi che stanno andando verso la definitiva fisionomia. Nel girone A Cassai Gomme e Vets 8380 appaiate in testa, sarà decisiva l’ultima giornata: Bambagioni e Cardone trascinano la squadra di Cassai al 10 a 5 sull’Fc Gilema, mentre i gialloneri di Bassi superano a tavolino la ritirata Istia Campini. Riposava il Barbagianni Carrozzeria Tirrena. Nel gruppo B successo di misura (3-2) dell’Fc Bascalia con i gol di Zlatov e Tichem sull’Fc Boccalone, che mantiene comunque il secondo posto alle spalle della capolista Muppet Etrusca Vetulonia (che riposava). Nel girone C larghe vittorie per le prime due della classe: I Rigattieri Cdp di Fallani travolgono 19 a 6 i Wild Boars (Marchi 4), mentre l’Asd Real Prata Restauri dispone 13 a 4 del Calcioshop. Nel gruppo D, invece, con il turno di riposo della Pizzeria Ballerini, balzo al secondo posto per il Bivio Ravi che ha la meglio con un tennistico 6 a 4 degli Underdogz (Mucci 3). Nel girone E ancora tutto aperto, con il Montalcino che guadagna la leadership con il 12 a 8 sul Professione Casa di Birelli. Bene anche lo Sweet Kiss dell’altro capocannoniere del torneo Pessia, che chiude a sei punti dopo il 10 a 3 conseguito contro l’Angolo Pratiche. Nel gruppo F vittoria in rimonta per il Baraonda contro la Tpt Pavimenti, mentre l’Fc Sciangai ottiene i tre punti contro la ritirata Fc Melograno. Riposava lo Sporting Talamone, che ora si giocherà il primato proprio contro il Baraonda di Baccetti.