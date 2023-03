Coppa Italia, ci siamo Il Cp ci prova col Lodi

Storica trasferta del Circolo Pattinatori Edilfox che da oggi disputa la prima Final Four di Coppa Italia della storia sulla pista di Trissino.

I ragazzi di Michele Achilli, a sei giorni dalla sconfitta interna, ritrovano il Wasken Lodi nella semifinale in programma alle 18 (diretta streaming sul canale Youtube della Fisr), mentre nell’altra sfida il Trissino padrone di casa affronta alle 21 l’Ubroker Bassano.

Un confronto difficilissimo per il Grosseto, che sarà però animato dal desiderio vendicare il 4-5 di sabato scorso in campionato, contro un quintetto, quello allenato da Pierluigi Bresciani.

I grossetani, al termine della stagione 1985-1986, arrivarono a giocarsi la finale contro il Novara, ma dopo un lungo cammino eliminatorio.

Oggi il Cp Edilfox cercherà di scrivere un’altra bella pagina, provando a guadagnare la seconda finale di Coppa.

Un successo che arricchirebbe ulteriormente una stagione straordinaria. La semifinale si presenta particolarmente impegnativa per Saavedra e compagni, vista la condizione dei giallorossi lombardi (che prima di espugnare la pista di via Mercurio hanno messo paura al Barcellona in Coppa Campioni), ma il mister Michele Achilli è fiducioso sulle possibilità dei suoi ragazzi.

"Sarà un’altra battaglia come sabato scorso – sottolinea il tecnico grossetano – e la difficoltà sarà molto alta, perché sono in ottima condizione. Ce la possiamo comunque giocare alla pari, visto che in campionato ci siamo rifatti sotto dal 2-5 e abbiamo sbagliato due punizioni di prima e un rigore. E nell’hockey moderno le palle ferme sono fondamentali". "Cercheremo di fare di tutto per arrivare in finale – prosegue Achilli – consapevoli che Lodi ha disputato un’ottima partita, che ha un gruppo amalgamato. Ci aspetta insomma un incontro difficile. Cercheremo di fare felici gli appassionati che ci seguiranno dalla televisione".