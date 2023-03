"Consani", vietato sbagliare in casa del Battistelli Fossato

Trasferta dove è necessario vincere per la Pallavolo Grosseto "Luca Consani". La formazione femminile biancorossa, impegnata nel ventunesimo turno di serie B2, oggi fa visita al Battistelli Fossato Volley, formazione di Fossato di Vico che ha 9 punti in più delle grossetane. La formazione di coach Rossano Rossi è penultima in classifica con 17 punti e con difficoltà riuscirà a vedere la luce, essendo invischiata nella zona rossa della classifica. Sarà una corsa difficilissima per la salvezza, ora distante cinque punti. La squadra grossetana quest’anno ha avuto molte difficoltà, in primis dovute agli infortuni e poi alla giovane età della rosa. Ciò ha portato ad una stagione molto altalenante, con alti e bassi in quasi tutte le partite. Solamente contro le big del girone le ragazze allenate da Rossano Rossi sono riuscite ad esprimere la propria miglior pallavolo. Dopo aver vinto lo scontro salvezza contro Civitavecchia, oggi le ragazze maremmane dovranno provare a gettare il cuore oltre l’ostacolo, dando continuità al servizio, ricevendo in maniera adeguata, ed evitando di farsi venire il braccino come in alcune delle ultime partite, dove è mancato proprio il colpo di reni per vincere. Il programma della giornata: Emmegel Calenzano-Montesport Montespertoli, Timenet Empoli Volley-Rinascita Volley, Ius Pallavolo Arezzo-Omac Active Cnc, Tmmtorneria Ofocchiali Magione-Piandiscò Valdarno, Battistelli Fossato-Pallavolo Grosseto, Bartoccini Fortinfissi-Autostop Trestina, Civitalad 3Epc Civitavecchia-Vbc Viterbo.