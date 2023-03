Con la partenza della terza tappa la Tirreno-Adriatico ha salutato il Golfo

E’ stata la dolce Silvia, scesa da Milano, a consegnare ieri nelle mani del sindaco Andrea Beninila bandierina per lo start, accompagnato dal countdown scandito dal pubblico , della terza tappa della Tirreno Adriatico con arrivo a Foligno. Spettatori entusiasti , pure ieri mattina in piazza 25 Aprile, con gli occhi a cercare la maglia azzurra Filippo Ganna. E in termini di presenze di pubblico, Aldo Pacini, presidente del Comitato di tappa, ha confermato che all’arrivo , dati forniti dalla Questura, lungo il percorso e sul traguardo di viale Repubblica, c’erano oltre ventimila spettatori. E lo stesso Pacini ha anticipato che, sicuramente, nel 2024 Follonica ospiterà ancora una tappa della Corsa dei Due Mari ma "stiamo lavorando per ospitare anche il Giro d’Italia". Follonica e sport un connubio che ha trovato risposte positive fra i tanti appassionati di ciclismo, che dopo le emozioni dell’arrivo, hanno voluto salutare i campioni anche al momento della partenza. E lo stesso sindaco Benini si è soffermato su quelle "cartoline" che hanno fatto irruzione nelle case di chi ha seguito la corsa, martedì, dalla Tv. "E’ stata un’emozione vedere Follonica attraverso le riprese Tv, veramente belle – ha detto Benini – e c’è l’orgoglio di vivere in una bella città. Questo è il frutto di un lavoro intenso, che accomuna la cura per l’organizzazione, per i dettagli come le rotatorie preparate e accudite. Veramente tutto uno spettacolo". E la città del Golfo coni clisti che vanno via tra i coriandoli e le stelle filanti dei corsi di Carnevale appena conclusi, guarda già alla 59^ edizione della Tirreno-Adriatico.

Roberto Pieralli