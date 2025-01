Basket, la Gea Grosseto femminile è senza giocatrici

Grosseto, 8 ottobre 2021 - Tegola in casa Gea Basket Grosseto. La rosa della prima squadra femminile, prossima all’inizio del campionato di serie B, ha perso in settimana cinque giocatrici. La compagine allenata da Luca Faragli si presenterà al via con un organico rivoluzionato rispetto a qualche settimana fa, dopo il terremoto causato dall’improvviso forfait di cinque giocatrici, per vari motivi. Hanno deciso di appendere le scarpette al chiodo Elena Furi, Giulia Camarri, Francesca Benedetti, Chiara Camarri e Maddalena Masini. In sostanza le atlete più esperte, che meglio avrebbero saputo affrontare l’impegnativo campionato di serie B. Un fulmine a ciel sereno, che ha messo in evidente difficoltà sia l’allenatore Luca Faragli che il presidente David Furi. “Non mi aspettavo sinceramente una decisione simile e di così tante atlete - commenta il presidente David Furi - Rispetto le mie ragazze, che ringrazio per quello che mi hanno dato in questi anni, ma un abbandono all’ultimo momento ci ha messo in crisi”.