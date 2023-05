Altro passo falso per il Follonica Gavorrano

Succede tutto nella ripresa tra Ostiamare e Follonica Gavorrano (2-1 il finale), con i padroni di casa che conquistano tre punti importanti in chiave salvezza. La prima conclusione verso la porta arriva al 13’ con Pasqualoni, che tenta la girata di testa su calcio piazzato. Poco dopo anche De Cenco tenta l’incornata, sparando alto. Il primo tiro del Follonica Gavorrano arriva al 21’: Lorusso tenta la conclusione dalla distanza. Al 41’ l’Ostiamare sfiora il vantaggio: Compagnone tenta il diagonale da fuori area, trovando solo il palo esterno. Nel recupero c’è tempo per il riflesso felino di Ombra, che nega a Compagnone la gioia del gol dopo una girata dall’altezza del dischetto. Al termine dei due minuti di recupero concessi dall’arbitro termina così la prima frazione, con le due squadre che chiudono sullo 0-0. La prima azione della ripresa è dell’Ostiamare: al tiro si presenta Milani. Al 61’ l’Ostiamare trova il vantaggio: Succi di prima intenzione trova una conclusione dal limite che termina all’angolino, portando i suoi sull’1-0. I biancorossoblù provano ad alzare il baricentro dopo una prima metà di ripresa in cui i padroni di casa sono apparsi più in palla. All’83’ il gol del pari: il neo entrato Marcheggiani raccoglie una palla sporca al limite dell’area e trova l’angolino giusto. L’Ostiamare però non ci sta e trova il nuovo vantaggio con Mazzei all’86’, ben appostato in area di rigore. Al 90’ la grande conclusione di Marcheggiani da 30 metri trova la traversa.

OSTIAMARE: Borrelli, Pasqualoni, Succi, Milani (78’ Taviani), Gelonese, De Cenco (66’ Caon), Compagnone (90’ Amendola), Lazzeri, De Crescenzo (58’ Santarpia), Sbardella, Mazzei. All. Perrotti.

FOLLONICA GAVORRANO: Ombra, Fremura, Pignat, Pino (7’ Lepri, 66’ Poli), Khribech (80’ Marcheggiani), Lorusso, Souare, Macchi (76’ Cerrato), Barlettani, Diana, Ampollini. All. Bonura.

Reti: 61’ Succi, 83’ Marcheggiani, 86’ Mazzei. Note: espulso Lorusso al termine del match.