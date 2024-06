Clamoroso ribaltone a Follonica: vince il centrodestra, prima volta dal dopoguerra

Follonica (Grosseto), 10 giugno 2024 – Un clamoroso ribaltone a Follonica: la città del Golfo cambia e per la prima volta dal dopoguerra avrà un sindaco di centrodestra. Matteo Buoncristiani vince nella sfida contro il candidato di centrosinistra Andrea Pecorini.

Un colpo importante per il centrodestra: Buoncristiani era sostenuto da Forza Italia, Lega e Fratelli d’Italia oltre alle liste prima Follonica e Matteo Buoncristiani sindaco. Una campagna elettorale importante, poi la parola è andata alle urne.

In serata, quando mancavano sette sezioni al termine, il divario tra Buoncristiani e Pecorini era ormai impossibile da colmare. La distanza era di tre punti percentuali. Distaccata Franca Ciani di Democrazia Sovrana Popolare, che conquista quasi il 4%.

Il programma di Buoncristiani è preciso: “Abbiamo già stabilito una gerarchia degli interventi da attuare nel breve-medio periodo. Alcuni punti a titolo di esempio: il decoro urbano, che si traduce anche in un piano di miglioramento della gestione della raccolta dei rifiuti, alcune urgenze in materia di sicurezza per cui abbiamo già delle proposte e un’implementazione dei servizi alla cittadinanza, tra cui il rafforzamento del punto di primo soccorso volto a garantire maggiormente il diritto alla salute".

"Non è andata come volevo – dice Andrea Pecorini –. Ho lavorato giorno e notte in questi dieci anni. Ho la coscienza a posto di uomo e di amministratore. Ho già chiamato Matteo Buoncristiani al quale ho fatto i complimenti e auguri di buon lavoro. Il centro-sinistra lascia in dote alla nuova amministrazione molti progetti che renderanno Follonica più bella e proiettata nel futuro. Grazie, infinitamente grazie, a chi mi ha votato, a chi mi è stato vicino, a chi mi ha sostenuto, a chi ha lottato insieme a me. Adesso un po' di riposo ma Follonica resta la mia missione