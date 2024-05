Elezioni comunali in Maremma: candidati a sindaco e liste, tutti i nomi

Grosseto, 11 maggio 2024 – In Maremma, l’otto e il nove giugno, si vota anche in 14 comuni, 10 di questi sono piccoli comuni. Dall’Isola del Giglio all’Amiata, passando per i comuni collinari, ecco tutti i candidati a sindaco e le rispettive liste. In otto comuni su 10 i sindaci uscenti si ripresentano nella maggior parte dei casi per il terzo mandato.

Sull’Amiata sono 4 i comuni che andranno al voto:

Castel del Piano

Lista civica di Centrosinistra “Cinzia Pieraccini sindaco”

Arianna Arezzini, Federico Badini, Ludovico Bartolommei, Silvano Bartolomei, Antonino De Pasquale, Arianna Fiori, Franco Giannetti, Cristina Manzi, Luca Saladini, Annalisa Ulivieri e Roberto Zamperini.

Lista civica di centrodestra “Michele Bartalini sindaco” , sindaco uscente

Mariarosa De Masi, Sonia Giannelli, Sabrina Rosati, Francesca Pastorelli, Giorgio Avola, Carlo Pulcini, Renzo Nannetti, Gerardo Leoni, Riccardo Amorfini, Marco Galgani, Tommaso Tassi.

Santa Fiora

Lista “Progetto Santa Fiora” che sostiene la candidatura a sindaco di Federico Balocchi: Serena Balducci, Francesco Biondi, Monica Fanciulli, Andrea Olivi, Barbara Forteschi, Claudio Pantaloni, Tommaso Pastorelli, Azzurra Radicchi, Annibale Raponi, Clito Tattarini.

Lista “Il Comune che Amo” che sostiene la candidatura a sindaco di Jessica Ciaffarafà: Elena Iazzetta, Eleonora Paganucci, Alessandra Deriu, Giacomo Albertini, Diego Bui, Davide d’Amario, Angelo Gigli, Paolo Vichi, Riccardo Ciaffarafà.

Arcidosso

Lista “Arcidosso Comunità Viva” che sostiene la candidatura di Jacopo Marini (sindaco uscente) Gaia Colombini, Alessandra Ronconi, Daniele Bechini, Rachele Nanni, Filippo Tiberi, Anila Luku, Manfredo Raviola, Roberto Rosi, Sabrina Melani, Maurizio Ranucci, Angelo Domenichini.

Lista “Rinasci Arcidosso” che sostiene la candidatura di Guendalina Amati: Enrico Becchini, Rita Fogarese, Paolo Lazzeroni, Fulvio Rosi, Andrea Pallari, Stefano

Bargagli, Arian Elezi, Giovanni Cannavale, Manola Franceschelli, Mario Marengo, Ornella Tirabassi, Gabriele Garosi.

Lista “Comune Unico Arcidosso Castel del Piano” che sostiene la candidatura di Marcello Bianchini Enzo Benedetti, Piero Lazzeretti, Sandro Ghelli, Cristiano Guani, Giacomo Franceschelli, Claudio Falasca, Carlo Anselmi, Massimo Bargagli, Donella Garosi, Sabina Carlettini, Alice Lorenzini, Michela Sarti.

Seggiano

Lista “Insieme per cambiare” Che sostiene la candidatura di Gilberto Alviani Mario Simi, Lucio Bernardelli, Flavia Borgoni, Giuliano Savelli, Walter Tamburelli, Chiara Pieraccini, Diego Ceccarini, Gabriele Farina, Stefano Santella, Francesca Alessi.

Lista “Uniti per Seggiano” che sostiene la candidatura di Daniele Rossi (sindaco uscente): Nicola Bargagli, Laura Cassani, Carlotta Chilleri, Luciano Gigliotti, Daniela Giraldi, Emiliano Giustini, Ampelio Governi, Samuele Pii, Renato Ronchini.

Cinigiano

Lista “Fare Cinigiano” che sostiene la candidatura a sindaco di Giovanni Lanzini Daniele Barsanti, Filippo Becchi, Luca Fabiani, Mattia Giannetti, Enxhi Kaja, Bianca Niculita, Clarissa Pieraccini, Daniele Puggioni, Angela Salusti e Arianna Sani.

Lista “Abitare Insieme” che sostiene la candidatura a sindaco di Luciano Monaci Giuseppe Oliveri farà parte della Giunta Comunale con la carica di Vicesindaco, Alessandro Bucci, Enza Pazzaglia, Francesca Gennarelli, Leonardo Meini, Loriano Magrini, Marco Balocchi, Rachele Tarsi, Sabrina Panfi.

Sorano

Lista “Sorano Impegno Comune” che sostiene la candidatura di Luciano Nucci

lista: Giorgio Giulietti, Enrico Papini, Daniele Boggi, Raffaele Minervino, Rachele Bianchi, Martina Benicchi, Tiziana Peruzzi, Elisa Squarcia, Monica Morgiani, Franca Bernardoni, Carla Benocci

Lista “Sorano Rinasce – Lotti sindaco” che sostiene la candidatura di Ugo Lotti Samanta Barzi, Barbara Belcari, Sergio Carrucola, Albano Carrucoli, Francesco Corfidi, Letizia Gagliardi, Danilo Goscilo, Cristina Ichim, Angelo Nucci, Herbert Tscholl, Pietro Tulli.

Lista “Pierandrea Vanni Sorano Lista Civica” , che sostiene la candidatura di Pierandrea Vanni (sindaco uscente): Eleonora Caso, Verdiana Corbianco, Claudia Volpini, Matteo Santarelli, Luigi Buzi, Antonello Carrucoli Poldelio Gagliardi, Roberto Mancini, Luciano Nencioni, Rossano Nucci, Luca Razzoli, Gianfranco Serafinelli.

Civitella Paganico

Lista “Progetto Comune 3.0” che sostiene la candidatura di Alessandra Biondi (sindaco uscente): Franco Angiolini, Marco Bertaccini, Marco Lorenzoni, Chiara Martini, Fabio Monaci, Andrea Raffaelli, Lorenzo Rossi, Alberto Savoi, Benedetta Zuffi.

Lista “Per Civitella Franco Rossi sindaco” che sostiene la candidatura di Franco Rossi: Enrica Bagnoli, Simona Bellugi, Pietro Cappelli, Manuele Chiezzi, Veronica Donati, Giulia Ferretti, Daniela Pasqui, Pietro Piccini, Andrea Quadalti, Maria Cristina Rampiconi