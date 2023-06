Berlusconi, niente bandiera a mezz’asta a Seggiano. Il sindaco: "Me ne scuso"

Seggiano (Grosseto), 16 giugno 2023 - Sono passati 4 giorni dalla morte di Silvio Berlusconi e a Seggiano scoppia la polemica. Le bandiere del palazzo comunale non sono state esposte a mezz’asta, come invece era stato disposto per le giornate di lunedì, martedì e mercoledì proprio a seguito della scomparsa del senatore Silvio Berlusconi, già presidente del Consiglio dei ministri. A farlo presente i consiglieri di opposizione, Gilberto Alviani (anche segretario della sezione Lega Amiata) e Mario Simi del gruppo Seggiano per l’Amiata.

"Ancora una volta l’Amministrazione comunale di Seggiano ci ricorda come una delle sue principali caratteristiche sia la sua ‘sciatteria’ politica, la non riconoscenza e l’insensibilità verso ogni forma di galateo istituzionale, in questo caso nella giornata del lutto nazionale per la scomparsa di Silvio Berlusconi".

Per Alviani e Simi il sindaco Daniele Rossi non si è nemmeno posto il problema di porre a mezz’asta la bandiera italiana: "Avremmo compreso più un dissenso da parte del sindaco, ma non il totale menefreghismo". Il primo cittadino di Seggiano non fa cadere la polemica nel vuoto e ricostruisce quanto accaduto. "La comunicazione ci è arrivata la mattina di martedì 13, dicendo che le bandiere dovevano essere messe a mezz’asta a partire dal 12 – commenta –. Il 13 sono stato impegnato tutto il giorno all’Unione dei Comuni dell’Amiata Grossetana e mercoledì 14 ero fuori sede. La stessa comunicazione è arrivata al vigile che non c’è tutti i giorni a Seggiano".

Dalle parole del sindaco emerge dunque che è stata una mancanza, forse data dai tanti impegni e dall’esiguo personale del piccolo Comune. "Mi preme di sottolineare che dietro a quanto accaduto non c’è nessun intendimento politico né di contestazione nei confronti delle decisioni governative". Gilberto Alviani sposta poi la questione sul Monumento ai Caduti. "Da mesi a Seggiano – conclude Alviani – è sparita anche la bandiera italiana dall’asta posta in prossimità del monumento che rende omaggio ai caduti in guerra senza saperne il motivo". Rossi replica: "La bandiera veniva posizionata solo in occasione del 25 aprile e del 4 novembre. Poi ad un certo punto è stata lasciata li, nei mesi si è logorata ed è stato deciso di toglierla. Sarà posta nuovamente in occasione delle prossime celebrazioni".