Orbetello, cane sull'Aurelia: interviene la Polizia

Orbetello (Grosseto), 11 ottobre 2023 - Pericolo sventato sull'Aurelia. La Polizia stradale di Orbetello è intervenuta, nella mattinata di sabato scorso, lungo la strada Aurelia, nei pressi del comune di Orbetello, in località Albinia, dove un cane di grossa taglia, probabilmente allontanatosi da un'abitazione, vagava sulla carreggiata visibilmente impaurito e disorientato dal via vai delle auto che gli passavano vicinissime.

La pattuglia ha rallentato il traffico e una volta vicina al cane che correva in corsia di marcia, un poliziotto è sceso per segnalare il pericolo e mettere in sicurezza il povero animale. Inizialmente diffidente verso l'operatore, cercava di allontanarsi tanto era terrorizzato, però dopo un po' di metri, vinta l'iniziale paura, il cane si è fatto avvicinare dal poliziotto che lo ha preso ancora tremante tra le sue braccia e lo messo in sicurezza a bordo dell'autovettura di servizio, evitando il peggio.

Portato in caserma il cane è stato rifocillato e affidato alle cure del veterinario nel frattempo intervenuto. Dalla lettura del microchip poi gli operatori sono riusciti a rintracciare il proprietario che visibilmente commosso ha potuto riabbracciare il suo fidato amico a quattro zampe.