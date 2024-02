Massa Marittima, trovata in un bosco bomba della Seconda guerra mondiale

Massa Marittima (Grosseto), 21 febbraio 024 – Un ordigno bellico della seconda guerra mondiale è stato trovato in un bosco a Massa Marittima, ed è l’ottavo rinvenimento di questo tipo dall’inizio dell’anno in provincia di Grosseto. Il residuato bellico rinvenuto in un'area boschiva in località podere San Lanzo, è stato fatto brillare dagli artificieri. Del ritrovamento è stata informata la Prefettura che ha richiesto la bonifica dell'ordigno a cura del personale specializzato dell'esercito. L’area intorno all’ordigno è stata delimitata con nastro segnaletico e vigilata con frequenti passaggi dai militari della compagnia carabinieri di Follonica e dal personale della polizia locale. Su disposizione del comando forze operative nord di Padova, è intervenuto il team degli artificieri provenienti dal secondo Reggimento Genio Pontieri di Piacenza, che hanno confermato la presenza di una granata d'artiglieria da 75 millimetri della Seconda guerra mondiale. Come da prassi, i militari hanno prima reso inoffensivo l'ordigno, e in seguito hanno provveduto alla distruzione sul posto in completa sicurezza. Si è trattato dell'ottavo intervento in provincia di Grosseto dall'inizio dell'anno. Nonostante il trascorrere del tempo e degli anni, i ritrovamenti di ordigni bellici avvengono quotidianamente, basti pensare che il solo secondo reggimento Genio pontieri ha effettuato nel 2023 ben 247 bonifiche nelle 13 province di competenza: Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Massa-Carrara, Pisa, Pistoia, Lucca, Livorno, Prato, Siena, Arezzo e Grosseto.

