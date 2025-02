"Il valore del Silenzio" stasera al Teatro di Campiglia Marittima

Campiglia Marittima, 21 febbraio 2025 - Tre voci che con delicatezza e intensità raccontano un silenzio non è mai vuoto. Tre sedie in scena, il buio. Tre personaggi alle prese con la solitudine. “Il valore del Silenzio”, scritto e diretto da Massimo Corevi, dopo il tutto esaurito pisano, arriva al Teatro comunale dei Concordi di Campiglia Marittima. Venerdì 21 febbraio, alle 21, Benedetta Giuntini, Letizia Pardi e Atos Davini – attori cari a Massimo Corevi (presidente dell’associazione Lungofiume) – saliranno sul palco insieme a Irene Cannata e Niccolò Di Gaggio, in arte La Famiglia Danzante. “Tre personaggi diversi per età e condizione sociale, eppure simili nei loro affanni e nelle loro difficoltà.

“E non basteranno le parole, la musica e la danza a quietare le loro ansie – queste le parole del regista, presidente dell’Associazione Lungofiume - ma sarà quel momento fatale di silenzio, carico di incanto, a permettere di ascoltarsi”.

Claudia ha vissuto l’illusione dell’amore più volte, eppure ogni rifiuto la ferisce come fosse il primo. Ora è alle prese con l’ennesimo fallimento sentimentale, un tracollo che scotta più di altri perché concomitante con il giro di boa dei quarant’anni. A vestirne i panni è Benedetta Giuntini, attrice allieva di Giorgio Albertazzi che si muove con disinvoltura tra teatro e cinema, sempre pronta a nuovi progetti e avventure. Pierina ha superato ormai i cinquant’anni è una donna semplice e disillusa, intrappolata in un ménage familiare stanco e svuotato di slanci e passione. Nel suo silenzio si nasconde una scintilla, la forza di ripartire: è nel suo lavoro di infermiera che trova la vita che a casa le manca.

A portarla sul palco è Letizia Pardi, interprete di grande esperienza, regista e formatrice, che ha intrecciato il suo percorso con attori, attrici e artisti delle compagnie teatrali nazionali più importanti del settore. Infine, Gosto, anima silenziosa che sopravvive tra i ricordi sbiaditi e i fantasmi dell'età avanzata in una casa di riposo. La sua vita scorre tra attese e ricordi, tra ciò che è stato e ciò che forse non sarà più. Sul palco, con la sua sensibilità e sincerità, c’è Atos Davini, uno dei mitici vecchietti della serie tv I Delitti del Barlume e colonna della Brigata dei Dottori, innamorato del palco e del teatro. Biglietti prenotabili sulla piattaforma Ticketone.