Il rione Valle vince l'82esima edizione del Palio Marinaro dell'Argentario

Argentario, 16 grosseto 2025 – Un Palio senza storia. Il Valle ha vinto l’edizione numero 82 del Palio Marinaro dell’Argentario, alzando lo stendardo realizzato da Luigina Loffredo e dedicato, oltre alla Madonna dell’Assunta, anche a Renzo Fanciulli e al maestro Francesco Fanciulli.

La gioia dei tifosi biancocelesti si è scatenata già dalle prime vasche, che hanno visto l’armo del Valle portarsi subito avanti e conquistare, metro dopo metro, un vantaggio che fino ai 4000 metri è andato sempre più allungandosi, fino ad arrivare con il tempo di 24’ 16” (secondo di sempre), a ben 30 secondi dalla Fortezza, giunta seconda. Terza la Pilarella, quarta la Croce. Bandiera alzata quindi per il timoniere del Valle Alessio Bausani già molto prima della linea finale, portando a casa il 18esimo Palio della storia biancoceleste assieme al capovoga Rocco Terramoccia, al secondo reme Gianmarco Russo, al terzo Alessandro Benedetti e al quarto Alessandro Galatolo.

I festeggiamenti sono poi andati avanti fino alle ore piccole, con i caroselli che sono proseguiti assieme allo stendardo sia tra le vie di Porto Santo Stefano che di fronte alla sede del Valle. Ma quella di Ferragosto è stata comunque una giornata di festa per tutti a partire già dal primo pomeriggio, con le coloratissime sfilate dei quattro rioni.

L’82esima edizione del Palio Marinaro dell’Argentario va quindi in archivio con la vittoria del Valle, che adesso festeggerà nuovamente sabato 23 agosto nel parcheggio del piazzale Sant’Andrea.