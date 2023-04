Gite scolastiche, controlli a tappeto sugli autobus della Polizia Stradale

Grosseto, 6 aprile 2023 - Proseguono senza sosta le verifiche della Polizia di Stato sugli autobus utilizzati per il trasporto scolastico in occasione di gite scolastiche e viaggi d’istruzione. È grazie, infatti, a un accordo tra Polizia di Stato e Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, che i dirigenti scolastici comunicano alla Polizia Stradale la programmazione dei loro viaggi, così da permettere alle pattuglie specializzate della Polizia Stradale, di effettuare, prima delle partenze, controlli sui veicoli e sui conducenti. In questa ottica, anche i poliziotti della Stradale di Grosseto vengono chiamati a intervenire nella provincia maremmana, sia per verificare l’efficienza dei mezzi e il possesso delle autorizzazioni, che per accertare che le condizioni psicofisiche dei conducenti, in relazione alle ore di guida e di riposo e all’eventuale assunzione di alcool, siano ottimali. Ne va, del resto, dell’incolumità dei ragazzi, che passa anche da questi controlli: un mezzo non revisionato o un autista in condizioni psicofisiche non perfette sono fonte di grande pericolo per l’intera scolaresca. Così, negli ultimi giorni, sono stati controllati 13 pullman, in partenza da tutta la provincia, da Follonica a Orbetello: gli agenti prima hanno fatto le verifiche, poi, quando erano sicuri che tutto fosse in regola, hanno lasciato partire i mezzi, augurato, solo a quel punto, a ragazzi e docenti, un buon viaggio. Maurizio Costanzo