Miss Castiglione della Pescaia, ecco le reginette della serata

Castiglione della Pescaia (Grosseto), 27 luglio 2023 – Miss Castiglione della Pescaia 2023 è Giada Pieraccini di Seravezza (Lucca). Sei partecipazioni alle selezioni regionali e vittorie, ancora una volta la bella concorrente seravezzina sale sul podio più alto prevalendo sul gruppo delle altre 21 concorrenti in gara provenienti da varie località della Toscana.

La manifestazione inserita da molti anni nel cartellone degli eventi estivi organizzati dell'amministrazione comunale anche in questa edizione ha riscosso un notevole successo di pubblico. Veramente difficile il lavoro della giuria della serata presieduta da Susanna Lorenzini, assessore al turismo del comune di Castiglione della Pescaia, e da Maria Elena Canu, coordinatrice degli eventi ufficio turismo, nel dover scegliere la vincitrice e le altre cinque pretendenti alle fasce della serata.

Giada Pieraccini con Susanna Lorenzini

Ecco i titoli assegnati:

1a classificata - Miss Castiglione della Pescaia 2023: Giada Pieraccini di Seravezza (Lucca), 18 anni, studentessa.

2a classificata - Miss Rocchetta Bellezza: Marina Frisenna di Montespertoli (Firenze), 29 anni, libera professionista.

3a classificata - Miss Framesi: Noemi Farina di Greve in Chianti (Firenze), 20 anni, studentessa universitaria.

4a classificata - Miss Quarta Classificata: Justine Leso, di Carrara, 19 anni, studentessa.

5a classificata - Miss Quinta Classificata: Cassandra Ghiomelli di Stabbia (Firenze), 22 anni, studentessa universitaria.

6a classificata - Miss Sesta Classificata: Chiara Helg di Poggibonsi (Siena), 21 anni, receptionist.

La prima classificata è stata premiata da Susanna Lorenzini, assessora al turismo del comune di Castiglione della Pescaia, e ha ricevuto da Michele Stoppa della Gioielleria Stoppa" di Grosseto il gioiello messo a disposizione dallo sponsor nazionale Miluna. Molto apprezzate dal numeroso pubblico presente le esibizioni della scuola di ballo Bulli& Pupe di Grosseto coordinate dalla maestra Katia, ospite della serata India Piccinetti semifinalista nazionale alle prossime prefinali nazionali di Miss Italia. La serata è stata presentata brillantemente da Raffaello Zanieri che al momento dello spoglio delle schede ha coinvolto il numeroso pubblico rimasto fino alle premiazioni finali con le sue performance canore, mentre le acconciature di tutte le concorrenti sono state effettuate per Framesi da Giuseppe, Anna, Floriana e Ilaria del salone Trend Parrucchieri di Giuseppe Spina di Grosseto. L'organizzazione della serata è stata curata dall'agenzia Syriostar di Gerry Stefanelli di Montecatini Terme, responsabile da oltre 40 anni del concorso di Miss Italia per la Toscana, con la collaborazione di Alessio Stefanelli, Giovanni Rastrelli e di Stefano Petruzzi per la collaborazione al concorso da parte dell'agenzia Vegastar di Pistoia.