Cibo, teatro e concerti in riva alla Laguna. A Orbetello torna Gustatus

Firenze, 24 ottobre 2023 - Oltre 40 appuntamenti di showcooking e degustazioni, ma anche streetfood, concerti, spettacoli teatrali e attività per bambini per la 18esima edizione di Gustatus, la più grande manifestazione gastronomica della Laguna di Orbetello (Grosseto), in programma dal 28 ottobre all'1 novembre in varie piazze del territorio.

La rassegna è organizzata dal Comune di Orbetello con il Consorzio degli operatori turistici Welcome Maremma, in collaborazione con I Love Italian Food (network e associazione culturale no profit che promuove e difende la cultura enogastronomica italiana nel mondo). Tra gli ospiti di questa edizione, presentata a Firenze, c'è il bartender Bruno Vanzan, lo chef Alessandro Martellini, il maestro pasticcere Paolo Rufo e Luca Terni, eletto miglior macellaio d'Italia. Durante il festival previsti anche bike tour, prove di navigazione in kayak in Laguna, passeggiate di bird watching con il Wwf, gare di pesca sportiva, esibizioni dei falconieri di Maremma, una mostra fotografica itinerante.

Oltre 90mila le presenze attese nella quattro giorni, spiegano gl organizzatori. "Diciotto anni sono un bel traguardo per un evento come Gustatus - ha commentato Leonardo Marras, assessore all'economia e al turismo della Toscana - che è partito dalle rive della Laguna ed è diventato ormai un appuntamento fisso noto ben oltre i confini provinciali. Rappresenta una manifestazione importante per il territorio che permette di destagionalizzare l'offerta turistica attraverso la valorizzazione dei prodotti agroalimentari di qualità della Maremma". Il sindaco di Orbetello, Andrea Casamenti ha ringraziato gli "uffici del Comune per il grande impegno e i partner storici per il supporto all'organizzazione di questa edizione che, come si può vedere dall'articolazione del programma, è ricco di eventi e di novità, sono certo sarà la giusta spinta dell'evento e del territorio che lo ospita".