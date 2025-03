Zoom sulla zona industriale. Pulizia delle caditoie al via

FOLLONICAE’ iniziato proprio ieri il primo intervento alla zona artigianale di Follonica, da tempo una delle priorità della nuova amministrazione. "La pulizia delle caditoie e dei tratti fognari per il quale è stato attivato un affidamento per un importo di 50mila euro hanno impegnato il nostro bilancio – ha iniziato il consigliere comunale Sandro Marrini, con delega alla gestione delle acque di pioggia e depurazione – Un intervento che tiene conto anche delle numerose segnalazioni arrivate proprio dagli imprenditori dall’area artigianale, che più volte hanno evidenziato la presenza di allagamenti, soprattutto in alcuni punti critici". L’intervento avrà anche una funzione più strategica e di programmazione: in corrispondenza dell’esecuzione di questi lavori sarà infatti completata anche la ricognizione della rete attuale delle fognature allo scopo di avere tutti gli elementi necessari a predisporre lo studio idraulico del sistema fognario con l’individuazione delle azioni – e delle relative priorità - da intraprendere per ridurre il rischio di allagamenti. "Come promesso - spiega Marrini - l’attenzione per la zona artigianale è e sarà alta. Lo dimostra questo primo intervento, cui ne seguiranno altri, come annunciato anche nel corso degli incontri con le associazioni di categoria e degli imprenditori, con i quali siamo in continuo contatto". L’intervento è iniziato da via dell’Industria e già sono state trovate alcune otturazioni su cui intervenire, anche di grossa portata. "Oltre a queste opere – aggiunge l’assessore ai Lavori pubblici Giorgio Poggetti - rientrano nello strumento di programmazione, sempre per il 2025, anche la manutenzione straordinaria degli esterni del Casello idraulico (120mila euro), l’intervento sui due appartamenti della Casa Gobba (130mila euro), la progettazione per la riqualificazione di piazza Don Ugo Salti e di corso Carducci (60mila euro), l’intervento sull’arenile (400mila euro stanziati dalla Regione e 100mila euro)". Nel bilancio è stato inserito anche l’acquisto degli arredi, per 250mila euro, per il nuovo polo 0-6, al fine di poter permettere il pieno e immediato utilizzo della struttura scolastica al termine dei lavori.