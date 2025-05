Zoom sugli impianti sportivi. L’affondo del Pd alla Giunta: "Sbagliato indire due bandi"

FOLLONICAIl gruppo sport del PD Follonica giudica controproducente la decisione dell’amministrazione Buoncristiani di pubblicare due bandi per l’assegnazione degli impianti sportivi Nicoletti (il Capannino) e Baldaccheri (Campi Alti) che finora sono stati gestiti entrambi dalla società ’Us Follonica Gavorrano’. "Fino a qui niente di strano – dichiarano esponenti del partito in un comunicato - eccetto il fatto che prima di questo bando è stata data solamente una proroga di 6 mesi, senza progettualità strutturali. Il fatto eclatante è che, forse per alcune promesse elettorali, saranno fatti due bandi nei quali la società che partecipa ad uno è automaticamente esclusa dall’altro". Questa scelta, secondo gli esponenti dem, rischia di compromettere seriamente l’equilibrio e lo sviluppo del calcio cittadino. Infatti, negli ultimi anni la realtà calcistica follonichese è molto progredita e ciò è stato possibile grazie all’impegno della società Follonica Gavorrano che si è occupata di gestire e rinnovare gli impianti sportivi già presenti.

"A seguito di un grande sforzo delle amministrazioni Benini congiuntamente con una società dalla pregressa credibilità sportiva, economica e nella gestione degli impianti è stato possibile ricreare una realtà importante sia a livello giovanile sia come prima squadra. Attualmente entrambi gli impianti sportivi sono pieni tutto il giorno ed è evidente che non sia possibile gestire una simile quantità di ragazzi dimezzando le strutture". Secondo il Pd, bisognerebbe perfezionare questo sistema già funzionante attraverso investimenti necessari per incrementare il legame tra gli appassionati locali e la squadra calcistica, oltre che per garantire servizi e garanzie ai ragazzi che giocano nelle giovanili e le loro famiglie. "L’amministrazione Buoncristiani manda, per l’ennesima volta, la palla in tribuna e, anziché occuparsi dei problemi reali della città, si occupa dei suoi interessi. Come Pd riteniamo grave lasciare la città senza una squadra di calcio già presente nei vari campionati, uccidendo un progetto virtuoso che mirava a rendere gli impianti pronti per successive promozioni della prima squadra. Chiediamo alla Giunta di motivare la scelta alla città, di rimuovere la separazione dei campi nei bandi e di affrontare un tema che coinvolge centinaia di persone con la massima etica e serietà".

Gabriele Pasquini