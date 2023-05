Ylenia è stata ritrovata alla stazione di Genova

La paura, per i genitori, e per tutti quelli che la conoscevano, è stata tanta. Ma fortunatamente ieri mattina, Ylenia Branca, la ragazza che era scomparsa da casa a Grosseto nella serata di sabato, è stata ritrovata. La 17enne è stata rintracciata nella mattina di ieri dalla Polizia ferroviaria alla stazione di Genova. Da una prima ricostruzione la giovane era in compagnia di un suo amico maggiorenne la cui posizione, quindi, dovrà essere valutata. Da sabato la ragazza aveva spento il cellulare e i genitori, che si erano allarmati, avevano fatto denuncia ai carabinieri.

I militari avevano immediatamente avvertito la Prefettura che aveva messo in moto la "macchina" per la ricerca delle persone scomparse. Dopo due giorni di ricerche è arrivata la bella notizia che ha fatto immediatamente il giro della città. La ragazza è in buone condizioni di salute ed è ritornata a Grosseto. Adesso bisognerà capire il perchè di questo strano gesto.