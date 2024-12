Workshop di Monteverro per creare regali a chilometro zero

Un workshop per creare pacchetti regalo a chilometro zero alla Cantina Monteverro di Capalbio. L’appuntamento è per domani dalle 11 alle 16 nella tenuta dove Michela Ottolini, "creativa per vocazione e ricamatrice di professione", guiderà i partecipanti in un’esperienza all’insegna del riuso creativo. L’evento sarà un’occasione per riscoprire il fascino del riutilizzo di materiali di scarto trasformandoli in originali pacchetti regalo natalizi, per ridare nuova vita a oggetti inutilizzati, vecchie scatole di legno e cartone, veline o materiali naturali come foglie, ramoscelli e altri elementi raccolti nella macchia mediterranea circostante, che diventeranno protagonisti di una giornata all’insegna della sostenibilità e dell’arte manuale. Il workshop è gratuito e aperto a tutti, previa prenotazione tramite e-mail a [email protected]. Inoltre, per chi lo desidera, sarà possibile partecipare a una breve visita della cantina (senza degustazione), per scoprire da vicino il luogo dove nascono i vini di Monteverro.