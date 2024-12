Taglio del nastro in corso Carducci. Il Welcome Point di Vetrina Toscana

Grosseto, 15 dicembre 2024 – Al centro del centro. Un gioco di parole che ben riassume il Welcome Point di Vetrina Toscana in corso Carducci. Adesso tante domande avranno risposte perché all’interno del piccolo punto d’accoglienza verrà dato massimo spazio alle eccellenze enogastronomiche del territorio. In più, oltre a colmare interrogativi, il luogo metterà in vetrina i prodotti di ottima qualità che il nostro territorio offre. Confcommercio Grosseto ha inaugurato il nuovo Welcome Point di Vetrina Toscana, il primo spazio fisico nato nell’ambito del noto progetto della Regione, in collaborazione con Unioncamere Toscana, che promuove il turismo enogastronomico, con la regia di Toscana Promozione Turistica coadiuvata da Fondazione Sistema Toscana.

Già nei giorni prima dell’apertura definitiva, il lavoro è stato certosino ma spontaneo, perché ogni eccellenza incontrata è stata intercettata e messa al corrente del nuovo “punto in vetrina” per poter usufruire degli spazi. Il coordinatore del progetto e dello spazio fisico sarà Andrea Capuano, che gestirà il Welcome Point. “Questo spazio diventerà anche un luogo di incontro tra aziende locali e pubblico, un’occasione per presentare le varie produzioni nel cuore della città – ha spiegato Gabriella Orlando, direttrice di Confcommercio –. I Centri commerciali naturali dei vari paesi hanno accolto con entusiasmo questa possibilità. Questo spazio non è solo un punto vendita, ma un’opportunità per farsi notare, far conoscere le proprie eccellenze e costruire un legame diretto col pubblico. Realizziamo un piccolo sogno. Avere uno spazio nel cuore della città significa rafforzare la nostra presenza come associazione e consolidare il legame col territorio”.

“Il nostro obiettivo – dice il presidente di Ascom Giulio Gennari – sarà anche quello di far ripartire il centro storico grazie all’apporto dei nostri 2.200 soci”. “E’ una grande idea – afferma l’assessore regionale Leonardo Marras –. Questo luogo abbraccia chiunque arrivi ed accoglie nel rispetto di tradizione ed esperienza”. “Ringrazio chi crede ancora nel centro storico dice l’assessore l’assessore comunale Fabrizio Rossi –.Abbiamo eccellenze enogastronomiche da mettere in vetrina”.

Maria Vittoria Gaviano