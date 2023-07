Weekend con Amiata Piano Festival Quattro concerti e un evento speciale

Il gusto di un eclettismo raffinato nelle combinazioni di generi e formazioni tipico dell’Amiata Piano Festival, riparte oggi nel Forum Bertarelli di Poggi del Sasso con un sestetto e quintetto tutto Mendelssohn con un ensemble d’occasione di grandi musicisti e amici guidato da Silvia Chiesa e Maurizio Baglini nel migliore spirito di un vero cenacolo cameristico e proseguirà domani con il Grand Tour Beethoven: progetto nato da un’idea di Louis Lortie, uno dei massimi pianisti viventi, esso propone l’integrale delle sinfonie beethoveniane nella virtuosissima trascrizione di Liszt per pianoforte. Protagonisti di questa serata dedicata alla prima e sesta sinfonia, saranno due giovani talenti tra i più promettenti e premiati del panorama internazionale: il russo Alexander Kashpurin e dell’italiano Luigi Carroccia.

Sabato, invece, una vera festa in concerto per il trecentesimo live della coppia di vita ed arte Maurizio Baglini e Silvia Chiesa, fondatori ed anima musicale del festival, che si esibiranno in un programma per pianoforte e violoncello a sorpresa e svelato proprio sul palco.

Grande chiusura del week end domenica con il celebrato Ensemble Roma Sinfonietta diretto da Marcello Pani con l’impaginato assolutamente trasversale Popsongs, dove la canzone napoletana incontrerà le arie più toccanti dell’opera, dal Barocco al grande ‘800, ma anche la follia della Taranta o la raffinatezza di Gershwin, il tutto nelle brillanti e apprezzatissime trascrizioni degli stessi interpreti.

Ogni concerto prevede, nell’intervallo, un momento degustazione con le eccellenze gastronomiche del territorio ed i vini della cantina Collemassari Wine Estates.

Tutti i concerti iniziano alle 19 e il costo del biglietto è di 20 euro (sconto del 10 per cento per i possessori della tessera di Fondazione Grosseto Cultura.

Amiata Piano Festival proseguirà poi con i concerti in programma ad agosto: il 24 "Mozart, what else?" con l’Orchestra filarmonica "Vittorio Calamani" e Maurizio Baglini al pianoforte: il 25 con "Romanticismo Cajkovskij" con il Trio Stradivarius; il 26 con "Gran tour Beethoven" con Axel Trolese e Illia Ovcharenko; il 27 con il "Leonardo Bernstein tribute" con il Gabriele Coen Jazz Quintet. Il 9 dicembre, infine, il Concerto di Natale "Il cuore degli eroi" con l’Orchestra Filarmonica del Teatro comunale di Bologna.