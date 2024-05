Week end di musica. Laboratori gratuiti per adulti e bambini

Fine settimana di "Porte aperte alla musica" a Scansano con eventi – tutti gratuiti – per bambini e adulti.

Oggi dalle 16.15 alle 17.30 nelleex scuole ci sarà un laboratorio musicale rivolto a bambini daI 6 mesi ai 5 anni condotto dalla musicoterapeuta, flautista e insegnante olistica Franca Oethiemer. I neonati hanno una predisposizione al suono (per informazioni 328 9364737 oppure 338 2887025). Dalle 15.30 alle 19 nel cortile del teatro Castagnoli laboratori musicali aperti a bambini, ragazzi e adulti. Elena Amaddii, Sonia Cannizzo, Claudia Cancellotti e Babak Lessan propongono canto, canto in cerchio, auto-costruzione di strumenti musicali, body percussion. Dalle 21 all’Emporio di Scansano, ospiti di Egidio e Simonetta, Sonia Cannizzo

guiderà un laboratorio di improvvisazione e canto.

Domani, invece, dalle 16.30 alle 19 nel teatro Castagnoli rassegna di musicisti e gruppi musicali, professionali e amatoriali, di Scansano ma non solo. Musica non stop, dalla classica al rock’n’roll per virtuosi o strimpellatori, nessuno escluso purché appassionato.