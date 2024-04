‘Vorrei Bianca Berlinguer e La Russa all’inaugurazione delle due vie’

"Perché non avere a Grosseto, il presidente del Senato Ignazio La Russa e la giornalista Bianca Berlinguer ad inaugurare via Almirante, via Berlinguer e via della pacificazione nazionale?".

E’ quanto ha affermato, in occasione della conferenza programmatica di FdI svoltasi a Pescara, il deputato grossetano Fabrizio Rossi, coordinatore regionale di Fratelli d’Italia Toscana e assessore alla toponomastica del Comune di Grosseto, promotore della proposta di intitolare due strade cittadine ai due leader storici italiani protagonisti negli anni Settanta.

"A Pescara, durante la conferenza programmatica di FdI, rispetto e omaggio sono stati tributati al leader della sinistra Enrico Berlinguer morto prematuramente a 62 anni – ha detto Fabrizio Rossi –. Il gesto di Almirante e Berlinguer negli anni di piombo riecheggia oggi per la pacificazione nazionale. Due leader di opposti schieramenti che si riunivano affinché finisse la strage di giovani italiani e per combattere il terrorismo e la violenza. Sarebbe davvero bello avere a Grosseto Bianca Berlinguer e Ignazio La Russa, in occasione della prossima inaugurazione delle due vie intitolate a Enrico Berlinguer e a Giorgio Almirante, e a quella intitolata alla pacificazione nazionale". Queste quanto detto da Fabrizio Rossi, deputato di Fratelli d’Italia, che era presente ieri mattina alla convention nazionale di FdI "L’Italia cambia l’Europa", subito dopo che Bianca Berlinguer ha intervistato sul tema il presidente del Senato della Repubblica Ignazio La Russa, esponente di spicco di Fratelli d’Italia.