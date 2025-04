Vivifiume Ombrone, tra sport e territorio

La Uisp Grosseto è in fase organizzativa e scalda i motori: manca poco alla decima edizione di Vivifiume Ombrone, la manifestazione andrà in scena da oggi a domenica. Un compleanno importante per questo evento maremmano che fin dalla sua nascita rappresenta una vetrina di promozione degli sport outdoor e del contratto di fiume come strumento strategico per la valorizzazione dei territorio. "E’ un’edizione importante – sottolinea Maurizio Zaccherotti (foto), coordinatore nazionale acquaviva Uisp – che ci stimola a fare ancora di più e meglio per promuovere il fiume come risorsa importante per il territorio. Noi ci siamo e vogliamo continuare a esserci, in questo percorso che ci ha visto crescere e continuare a portare sulle sponde e nelle acque dell’Ombrone la nostra idea di sport, da coniugare con ambiente e socializzazione". "Non mollare e continuare a presidiare" è lo slogan scelto per questa tre giorni che abbinerà una giornata dedicata alle scuole dei comuni rivieraschi, quella di venerdì, a un weekend per appassionati dal fiume da vivere in tutte le sue forme. Domani si entra nel vivo alle 13.30 con le iscrizioni a Paganico alla Casa del Fiume. Dalle 13.30 kayak, rafting trekking, mountain bike, camminata veloce. Arrivo di tutte le attività a Sasso d’Ombrone e merenda cena (in convenzione, 10 euro) al locale Bella Costa. Domenica ad Arcille dalle 9 con kayak, rafting, trekking, camminata veloce, mountain bike. Vivifiume è organizzato da Uisp e Associazione Terramare, anche grazie al contributo dei Comuni di Civitella-Paganico, Cinigiano, Campagnatico e Grosseto, del Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud.